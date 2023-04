Coppa Italia | Doveri arbitra Inter - Juventus

È Daniele Doveri di Roma l'arbitro che dirigerà Inter - Juventus, il ritorno della semifinale diin programma mercoledì prossimo alle 21. Gli assistenti sono Meli e Alassio, quarto ufficiale Mariani. Al Var Di Paolo, avar Di Martino. Per Fiorentina - Cremonese (in programma giovedì ...... un lavoro imponente fatto attraverso audio e filmati che ha permesso di individuare chi durante Juventus - Inter, giocata all'Allianz Stadium lo scorso 4 aprile nella semifinale di, ......campione continentale indoor a Istanbul ha scelto proprio Savona come prima competizione in...84 e vincitore dellaEuropa invernale di lanci pochi giorni dopo; terzo inEuropa e ...

Juventus, emessi 171 Daspo per gli insulti razzisti a Lukaku allo Stadium nella semifinale di andata di Coppa Italia con l’Inter Sono 171 i provvedimenti Daspo emessi verso i tifosi della Juve per gli ...Sono 171 i tifosi della Juventus sottoposti al provvedimento Daspo dalla Questura di Torino dopo i cori razzisti contro Lukaku. È il risultato dell’inchiesta della Digos del capoluogo piemontese, nel ...