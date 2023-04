Coppa Italia | Doveri arbitra Inter-Juve il 26 aprile

Lui in finale dice l'aveva con il mister che non lo aveva fatto giocare dall'inizio, e per questo era nervoso. Io Totti lo rispetto tantissimo, gli voglio bene. Alla fine della partita ...Per questo Massimiliano Allegri ha subito chiesto di dimenticare il gol di Raspadori, che ha regalato vittoria e scudetto al Napoli, per concentrarsi sulla conquista della finale della. ...Daniele Doveri è l'arbitro chiamato a dirigere Inter - Juventus, semifinale di ritorno diin programma mercoledì 26 aprile alle ore 21 allo stadio 'Meazza' di Milano. Livio Marinelli arbitrerà l'altra semifinale che si giocherà tra Fiorentina e Cremonese il 27 aprile alle 21 ...

(ANSA) - ROMA, 24 APR - È Daniele Doveri di Roma l'arbitro che dirigerà Inter-Juventus, il ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo alle ...Le milanesi verso il rush finale della stagione con le due stelle che sembrano aver ritrovato la forma migliore ...