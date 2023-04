Coppa Italia 2022 2023 | gli arbitri delle semifinali ritorno | Inter-Juventus a Doveri

(Di lunedì 24 aprile 2023) L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per le partite didi(1-1) sarà diretta da, mentre al Var ci sarà Di Paolo. Quarto uomo Mariani. Fiorentina-Cremonese (2-0) sarà invece diretta da Marinelli, con Mazzoleni al var e Guida quarto uomo. Ecco le designazioni al completo per il penultimo atto dellaMercoledì 26/04 h. 21.00MELI – ALASSIO IV: MARIANI VAR: DI PAOLO AVAR: DI MARTINO FIORENTINA – CREMONESE Giovedì 27/04 h. 21.00 MARINELLI BRESMES – PERROTTI IV: GUIDA VAR: MAZZOLENI AVAR: MARINI SportFace.

La tragedia dei desaparecidos brasiliani durante la finale delladel Mondo (Hellnation Libri -... oltre alla squadra di calcio, una delle prime informata da ragazzi migranti, rifugiati e ...È un calcio un po' snobbato anche per le infrastrutture, però da amante dell'e del calcio ... Alzare lanon è una cosa facile". Leggi i commenti News as roma: tutte le notizie 24 aprile ...... a conclusione della regular season, si sono classificate dal secondo al decimo posto dei tre gironi e dalla squadra che risulta vincitrice dellaSerie C. Regolamento Lo svolgimento ...

Le Parisien, giornale francese, ha esaltato la vittoria del Napoli contro la Juventus: “Questo sabato il Napoli ha un appuntamento con la storia: è vicinissimo allo scudetto trent’anni dopo Maradona.Mercoledì sera, stadio San Siro, semifinale di ritorno di Coppa Italia. In campo Inter e Juventus e anche Romelu Lukaku: vittima di cori razzisti, espulso all’andata per doppia ammonizione, squalifica ...