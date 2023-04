Controllo delle autocertificazioni | cosa sono | quando si usano | compito Dirigenti

(Di lunedì 24 aprile 2023) Le amministrazioni pubbliche, tra queste le istituzioni scolastiche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg., del D.P.R. n. 445/2000, hanno l’obbligo di effettuare i controlli sulla veridicitàpresentate all’Amministrazione scolastica, nonché quelli richiesti da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici su dati e informazioni contenuti nelle proprie banche dati. I controlli effettuati dai Settori dell’Amministrazione sulle, nonché i riscontri per altre Pubbliche Amministrazioni su L'articolo .

Bilancio d'esercizio: iter di approvazione La redazione del progetto di bilanciosocietà di ... è necessario trasmettere progetto e relazione al proprio organo di(collegio sindacale, ......di euro nei prossimi 5 anni per sostenere e rafforzare il processo di elettrificazione... nella sua attuale realtà di proiezione europea del colosso indiano Tata, azionista didal 2008. ......e persistente concentrazione della proprietà dei mezzi di comunicazione minaccia la diversità... I media del servizio pubblico sono sotto ildel governo in Ungheria e Polonia". Il lavoro ...

Procreatica e controllo delle nascite: paga Pantalone La Nuova Bussola Quotidiana

Un comitato presieduto dalla vicepresidente della Camera, Anna Ascani, ha dato il via a un ciclo di audizioni per raccogliere informazioni per regolamentare gli algoritmi. Ecco cosa è emerso dai primi ...Voliamo sul pianeta rosso con Paolo Ferri, scienziato che per quarant'anni ha lavorato per l'ESA dedicandosi alla sua esplorazione. - Leggi tutto l'articolo su Fantascienza.com ...