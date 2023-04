Controlli nel quartiere prenestino Un Arresto e due denunce

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023) – Nelle ultime ore, a Roma, i Carabinieri della Compagnia Casilina hanno eseguito una serie dinel. Arrestata una donna, denunciate a piede libero due persone e sanzionate amministrativamente altre 4. In totale sono state identificate 126 persone, sono stati controllati 65 veicoli e ispezionati 7 esercizi commerciali. Arrestata dai Carabinieri una 52enne nigeriana perché da un controllo alla banca dati è risultata destinataria di un ordine di carcerazione dovendo espiare una pena di 3 mesi e 28 giorni di reclusione, per reati contro il patrimonio, così come disposto dal Tribunale di Viterbo. In via Lepetit, un 44enne romano è stato trovato in possesso di strumenti di effrazione e di un coltello a molla ed è stato denunciato all’Autorità giudiziaria. In via delle Robinie, a seguito di un controllo ad un ...