Controlli a Mergellina | identificate 418 persone

(Di lunedì 24 aprile 2023) , ispezionati 207 veicoli e contestate 23 violazioni del Codice della Strada e ispezionati 207 veicoli. Negli ultimi tre giorni gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettuatonella zona degli "chalet" die in largo Sermoneta dove hanno identificato 418, di cui 64 con precedenti di polizia, controllato 207 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 23 violazioni del Codice della Strada per mancanza della revisione periodica, mancata esibizione dei documenti di circolazione e per violazione della segnaletica stradale; infine, gli operatori hanno ritirato anche una carta di circolazione.

