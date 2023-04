Controlla in freezer | se anche tu lo hai congelato buttalo subito Rischi la proliferazione di parassiti e batteri

Leggi su direttanews

(Di lunedì 24 aprile 2023) Congelare inè una delle pratiche più utilizzate, soprattutto per chi ha impegni lavorativi e non può fare la spesa quotidianamente. Alcuni alimenti però non vanno affatto congelati: ecco quali. Se hai l’abitudine di congelare questo alimento dobbiamo assolutamente ammonirti: non devi proprio farlo. All’interno delpossono proliferaregravissimi per la salute dell’uomo. Ecco cosa devi fare in merito!in: setu lo hai– DirettaNews.comOggi quasi tutti tendiamo a congelare qualsiasi alimento. Per mancanza di tempo nel fare la spesa o perché ne compriamo o consumiamo in eccesso, insomma non possiamo fare a meno di usare bustine per ...