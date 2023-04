Continuano in Iran gli avvelenamenti delle studentesse | in 6 mesi colpite migliaia di ragazze

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 24 aprile 2023) Le donneiane non vedono la fine del proprio calvario. Dal novembre 2022 a oggi sono diverse, secondo Amnesty International, ledeliberatamente avvelenate dagli sgherri della Repubblica islamica. In questi giorni, inoltre, stando a Bbc Persian, il direttore generale dei Musei del ministero dei Beni Culturali dell’, Morteza Adibzadeh, ha inviato una circolare ai direttori dei dipartimenti culturali di tutte le province dell’. Chiede di vietare l’ingresso ai musei e alle collezioni d’arte alle donne che non indossano il velo. Foto pubblicate sui social da giovaniiane senza il velo sul capo. Foto Twitter @AlinejadMasihnelle scuole Il provvedimento è in linea con il nuovo piano della poliziaiana ...