Contatto Milik-Lobotka | Marchisio senza dubbi | “Non è mai fallo”

(Di lunedì 24 aprile 2023) L’ex centrocampista bianconero, Claudio, ha commentato gli episodi controversi di Juve-Napoli sottolineando l’errore dell’arbitro. La Juventus fa sentire la sua voce anche dopo la partita contro il Napoli con Claudioche ha espresso il suo parere su alcuni episodi controversi. In particolare l’ex centrocampista bianconero difende l’azione di, giudicatasa dall’arbitro Fabbri: “Non è maista solo proteggendo la palla e anticipa, se sta davanti è normale che poi ci sia il”. Due parole anche sull’intervento di Gatti: “Quello di Gatti è un colpo solo da giallo”. La Juventus dunque non accetta la decisione dell’arbitro e cerca di far valere la propria opinione. Ovviamente, il parere di ...

...con Di Maria che ha fatto venire giù lo Stadium salvo poi essere annullato per un fallo disu ...nell'azione precedente in cui il colombiano era caduto a terra in area del Napoli dopo un...Secondo me se lui fischia fallo in diretta ci può anche stare, perché iltrae Lobotka c'è, ma una volta che viene giudicato che il pallone preso daè unlieve non può ......e la rete annullata a Di Maria dopo l'intervento del Var Aureliano per un precedente fallo di... Le immagini lo mostrano chiaramente: è il colombiano a cercare ilcon la propria gamba ...

Juve-Napoli e il gol di Di Maria: il Var su Milik fa discutere Tuttosport

Fa discutere il gol di Di Maria annullato per il contatto Lobotka-Milik fatto rivedere da Aureliano dopo la decisione di Fabbri di lasciar giocare ...Intervenuto a "Radio Anch'io lo Sport", Zibì Boniek, ex attaccante polacco di Juventus e Roma, analizza gli episodi del match di campionato che i bianconeri hanno perso in ...