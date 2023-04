Concorso Comunità del Friuli Orientale | 1 Istruttore Informatico

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ladeldi Cividale delha indetto unPubblico per la ricerca di 1, in categoria C, per l’U.O. Affari generali, segreteria, servizi informatici, attività produttive e SUAP. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.delper 1Per partecipare al Bando diserve titolo di studio ad indirizzo, esperienza pregressa, cittadinanza italiana, padronanza della lingua inglese scritta e parlata, buone doti organizzative e comunicative, predisposizione al team working, ...