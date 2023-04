Concorso Comune di Gerocarne | Bando per 2 Operai

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ildi, in Calabria, ha indetto unPubblico per selezionare 2, in categoria B, come Risorse per l’area tecnica. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 2Per partecipare aldiserve licenza di scuola media e tanta esperienza, cittadinanza italiana, predisposizione fisica alla mansione, abilitazione alla guida di automezzi di proprietà comunale, spirito di lavoro di squadra, buone doti comunicative e collaborative, ottima padronanza della lingua italiana, e nessuna pendenza penale. I Candidati idonei svolgeranno interventi di manutenzione a salvaguardia dei beni del Patrimonio Comunale, ...