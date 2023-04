Concessioni balneari | cosa ha detto l’UE | cosa farà l’Italia

Leggi su panorama

(Di lunedì 24 aprile 2023) Quel che è certo è che la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia europea in tema dinon sancisce nulla che alnon venga ripetuto da tempo: lepubbliche devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente tra diversi candidati e non possono essere rinnovate in maniera automatica. Una battaglia lunga 13 anni Da 13 anni Bruxelles sta cercando di mettere in riga il nostro Paese a colpi di sanzioni e procedure d’infrazione, ma fino a oggi, in tema didi demanio pubblico (tra le quali anche quelle) non c’è stato nulla da fare. Tra un rinvio, una proroga e un’eccezione alla regola il rinnovo automatico diper l’occupazione delle spiagge pubbliche è stato autorizzato da un ...