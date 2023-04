Con Lazar Samardzic è bastato l' occhio

(Di lunedì 24 aprile 2023) Se c’è una cosa che unisce appassionati di calcio e addetti ai lavori è la considerazione che se un calciatore a vent’anni se ne va dal RasenBallsport Leipzig per pochi spicci (e tre milioni di euro ora come ora se non sono pochi spicci non ci si va lontano) è perché o c’è un grosso problema dietro – di solito caratteriale –, oppure perché in un modo o nell’altro non era granché e tre milioni sono anche troppi. Pensare che si possano essere sbagliati a Lipsia, è qualcosa che non passa per la testa a nessuno, perché se c’è una cosa che hanno insegnato gli ultimi dieci, quindici anni dello sport è che il reparto sportivo della Red Bull difficilmente sbaglia, quasi sempre vi vede molto più lungo di tutti gli altri. I mesi e le partite però passano e c’è una domanda che inizia a farsi insistente: perché un calciatore comeè stato ceduto ...

Highlights — Lazar Samardzic, tutta un’altra trivela Undici

