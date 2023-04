Comicon Napoli | venerdì 28 aprile ospiti gli interpreti della serie ‘Mare Fuori’

Dopo il successo dell'evento del 2022 che ha registrato il tutto esaurito, la serie Rai Mare Fuori torna a! Venerdì 28 aprile , alle 13:30, presso l'Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, gli interpreti della serie Giovanna Sannino, Antonio D'Aquino, Raiz, il regista ...Winx Club approda al. Il mondo fatato made in Italy che da 19 anni continua a collezionare successi in ogni angolo del pianeta sarà ospite del Festival Internazionale della Cultura Pop dal 28 aprile al ...... con l'augurio che continuino a farlo e quale migliore occasione per iniziare questa celebrazione, che andrà avanti tutto l'anno con diversi appuntamenti, della fantastica cornice del...

I fumetti da non perdere a Comicon Napoli 2023 Fumettologica

Comicon 2023: programma e data del Festival. Napoli, dal 28 aprile fino al 1° maggio, si colorerà di cinema, serie tv, cosplay e videogame.Il Comune di Napoli ha fatto richiesta di spostamento del match di sabato prossimo alle ore 15, ci sono dei motivi validi dietro la scelta.