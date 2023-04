Colleferro Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” Giovedì 27 Aprile alle ore 17 inaugurazione della mostra di Fabrizio di Pietro “BIANCOsuBIANCO Monochrome”

All'evento, che si terrà dalle 14:30 alle 18:00, presso laComunale - Sala di Alta Formazione, a, in Via A. Nobel, 1, interverranno come relatori Pietro Marcantoni, Candidato ...E si deve confrontare anche col pericolo di restare eternamente all'opposizione Sabato pomeriggio, vigilia del voto regionale, nellacomunale diuna sala piena aspettava l ...L'evento è in programma sabato 4 febbraio 2023 con un Workshop dalle 15 alle 18 e dalle 18.30 alle 19.30, presso lacomunale Riccardo Morandi Via A. Nobel. A moderare l'incontro ...

Colleferro, alla Biblioteca Morandi presentazione del libro “Gli ... ConfineLive