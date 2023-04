Colleferro 25 Aprile Festa della Liberazione Il programma delle celebrazioni e dei festeggiamenti antimeridiani e pomeridiani

(Di lunedì 24 aprile 2023) Cronache Cittadine– Laverrà celebrata pubblicamente in due “sessioni” quella antimeridiana, a cura dell’Amministrazione comunale, L'articolo Cronache Cittadine.

... il vettore spaziale realizzato dalla società diAvio, e il presunto conflitto d'interessi per Giulio Ranzo, ad di Avio. Il 20il deputato del Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea ...... è avvenuto poco dopo le 12 di mercoledì 192023. Nel tratto della A1 che collega Roma a Napoli, precisamente trae Valmontone, due auto si sono scontrate . Una di queste, dato l'...Dopo la denuncia presentata ai Carabinieri dall'investigatore privato Andrea Cacciotti, che martedì 11ha presentato un esposto anche alla Guardia di Finanza di, anche la Chiesa vuole vederci chiaro e il neo vescovo di Civita Castellana, mons. Marco Salvi, ha reso noto che la ...

Colleferro, festeggiamenti per il 25 aprile FrosinoneToday

Alessandro Massimi, 45 anni, è morto a causa di un sinistro avvenuto all’altezza di via don Umberto Terenzi. Gli amici lo chiamavano 'treno' ...Il sottufficiale, 44 anni, di Paliano, era in servizio alla Cecchignola. Si è scontrato con un'altra auto all’altezza di via Don Umberto Terenzi al Divino Amore ...