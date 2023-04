Claudia Gerini messa male in amore | la dura replica dell' attrice

In occasione della pubblicazione del suo nuovo libro, Se chiudo gli occhi ,, attrice romana doc e molto amata dal pubblico, ha deciso di raccontarsi, ripercorrendo la sua vita privata e quella professionale e svelando molti aspetti inediti su di lei e sui suoi ...Ironizzando gli italiani si sono sempre chiesti invece se ci fosse del tenero trae Carlo Verdone che hanno fatto tanti film insieme e hanno sempre dimostrato di essere uniti da una ...Per i 50 anni, che compirà il 18 dicembre,ha deciso di farsi un regalo speciale, 'una bomba' dice lei: il debutto nella regia. L'11 ottobre l'attrice comincerà a Roma le riprese di Tapis Roulant, l'opera prima di cui è anche ...

Claudia Gerini nel suo libro: Carlo Verdone avrebbe voluto una storia seria Sky Tg24

Claudia Gerini ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sul suo legame con Verdone, per cui è stata una sorta di musa ispiratrice.“Ora è solo amicizia”, ha detto Claudia Gerini, ma durante una lunga intervista l’attrice romana ha messo in luce il flirt avuto negli anni Novanta con Carlo Verdone.