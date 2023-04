Civitavecchia | aperte le iscrizioni per gli asili nidi comunali | come fare

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 24 aprile 2023)– L’Ufficio Pubblica Istruzione rende noto che dal 1° maggio al 15 maggio 2023 sarà possibile presentare istanza di iscrizione aglinido, per l’anno educativo 2023/2024. Possono essere ammessi aglinidoi minori che alla data del 1° settembre 2023 abbiano un’età compresa fra i 3 e 32 mesi così distinti: lattanti (da tre mesi a dodici mesi); semidivezzi (da tredici mesi a ventiquattro mesi); divezzi (da venticinque mesi a trentasei mesi). È possibile presentare istanza di iscrizione per i minori la cui nascita sia prevista entro il 31 maggio. Successivamente alla nascita, sarà cura del genitore inviare all’Ufficio Pubblica Istruzione il codice fiscale del minore per il quale è stata presentata istanza di iscrizione all’asilo nido. I posti disponibili per i ...