Citroën - Pierre Leclercq | Il futuro del Chevron passa da Oli

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 24 aprile 2023) A Milano, in occasione della Design Week 2023,ripercorre la genesi della concept Oli, ultimo passo della ricerca di un'identità di marca iniziata dieci anni fa al Salone di Francoforte con la C4 Cactus. "La Cactus e poi la C3 e persino la C5 Aircross hanno contribuito a delineare la personalità della marca. La nostra forza, però, è anche nella convinzione che questa personalità si possa reinventare ogni giorno. Così, oggi, di quell'epoca conserviamo una certa rotondità delle forme e rifuggiamo da linee complicate, per salvaguardare una certa purezza. Ma in questa morbidezza, adesso cerchiamo di essere un po' più seducenti, più automobilistici. Allo stesso tempo, però, in contrasto con queste sezioni piene adottiamo dettagli che automobilistici lo sono poco, ma che piuttosto derivano dal mondo dell'elettronica di consumo". In produzione ...