Cina | stretta di Pechino sull’intelligenza artificiale | anche i nuovi software dovranno rispettare la censura

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il Partito comunista cinese adotta la linea dura contro i modelli di linguaggio basati. Lo riporta il New York Times, che ha analizzato la bozza di regolamento messa a punto dall’agenzia cinese per il Cyberspazio. Secondo le nuove regole, le risposte di ChatGPT e dei suoi similii rigidi confini dellacinese, al pari di tutti gli altri siti web, motori di ricerca e social media. Il contenuto dei sistemi di intelligenza, aggiunge il quotidiano statunitense, dovrà riflettere i «valori fondamentali socialisti» ed evitare la diffusione di informazioni o notizie che minano il «potere dello Stato». Non solo: le aziende che sviluppano questiassicurarsi di ...