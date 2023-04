Ciclismo | Tadej Poga?ar operato al polso | ora 5-6 settimane di top prima del Tour

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 aprile 2023) La Liegi-Bastogne-Liegi e, più nel complesso, la stagione delle Classiche del nord, si sono chiuse nel peggiore dei modi perPoga?ar. Il fuoriclasse sloveno, che quest’anno ha già vinto la classifica generale della Parigi-Nizza quindi in rapida successione Giro delle Fiandre, Amstel Gold Race e Freccia Vallone, ha concluso anzitempo la classica belga. Per sua sfortuna, infatti, è caduto nelle prime fasi della corsa, procurandosi una frattura al. Il classe 1998 non ha voluto perdere tempo ed è già statonella serata di ieri, come ha confermato la sua squadra, la UAE Team Emirates. Il vincitore di duede France ha subito un leggero intervento chirurgico all’ospedale di Genk per risolvere il problema allo scafoide. Già nella giornata odierna il nativo di Komenda farà il suo ritorno a casa per dare ...