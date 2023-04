Ciclismo su pista | a Milton cade il record italiano della velocità con il giovane Mattia Predomo

(Di lunedì 24 aprile 2023) Che fosse lui il futuroitaliana nelsunon ne avevamo dubbi. Le sue qualità però iniziano a venir fuori anche nel presente: viaggia forteche sogna addirittura verso Parigi 2024. Le Olimpiadi sono vicine, ma l’azzurro sta iniziando a portare a casa risultati di lusso. Ieri il classe 2004 ha dato spettacolo nello sprint nella Nations Cup in quel di. In Canada nelle qualificazioni ilciclista tricolore ha timbrato il nuovosui 200 m: 9 secondi 836 millesimi, andando a migliorare il 9?928 fatto segnare da Francesco Ceci nel 2021 a Mosca. Negli scontri diretti purtropponon è riuscito ad andare avanti visto che si è ...

Ancora una medaglia, dopo il bronzo nella Madison in coppia con Martina Fidanza, per Elisa Balsamo nella Nations Cup 2023. Sulladi Milton, in Canada, la campionessa cuneese conquista la medaglia d'argento nell'Omnium, arrendendosi solo alla fortissima britannica Katie Archibald. Il secondo posto di Elisa ha messo fine ...Altro podio per l'Italia nel terzo giorno di gare della Track Nations Cup di Milton , con Martina Fidanza ed Elisa Balsamo di bronzo nella Madison . Le due azzurre totalizzano 41 punti e devono ...... i "preliminari" per i Campionati italiani Assoluti, grazie ad un giro diportato a termine ...ben sperare per il prosieguo della stagione e che ancora una volta confermano Precedente- ...

