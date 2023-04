Ciclismo | Pogacar sui social | “Fortunato che sia solo un polso rotto”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Parla Tadejil giorno dopo la caduta alla Liegi-Bastogne-Liegi che lo ha costretto al ritiro dalla corsa. “Sonoche siaun, considerando il folle incidente che è successo”, ha spiegato il due volte vincitore del Tour de France nel post che accompagna una sua foto colfasciato dopo l’operazione. Nella caduta lo sloveno ha riportato fratture allo scafoide sinistro e all’osso semilunare della mano sinistra, ed è stato operato ieri in Belgio. “Spero di rivedervi tutti molto presto”, ha aggiunto il corridore a dell’UAE Team Emirates, che non si è soffermato sui tempi di recupero.si è poi detto preoccupato per le condizioni del danese Mikkel Honoré, anch’esso coinvolto ieri. Infine, si è complimentato con Evenepoel: ...

... gli sterrati e i boschi e il concetto di specializzazione sembra essere saltato; in un... gli avversari passano le stagioni a rincorrersi su qualsiasi superficie possibile, Tadejha ..., l'edizione numero 109 della Liegi - Bastogne - Liegi è vinta da Remco ... Fuori dai giochi dal km 84 invece Tadej, coinvolto in una caduta e purtroppo per lui con una ...I numeri e il calendario diMercoledì scorso,aveva firmato la 12ittoria stagionale alla Freccia Vallone. Per lui 6 successi di tappa, le classifiche generali della Vuelta Andalucia ...

Il compagno Bennett e il manager Gianetti hanno raccontato l'incidente di Tadej Pogacar alla Liegi-Bastogne-Liegi ...In un ciclismo affollato di corridori che vorrebbero correre con qualunque tipologia di biciclette e su ogni superficie, il belga è ancora alla vecchia maniera. Ama l'asfalto, in gruppo non si fa vede ...