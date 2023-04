Ciclismo | nasce la ‘Fabio Aru Academy’ | “Vorrei rivedere un giovane sardo ai vertici”

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 aprile 2023) Dallo stop del 2021 è rimasto nel mondo del, se pur lontano dal professionismo. Fabio Aru torna a far parlare di sé: l’ex campione italiano e vincitore della Vuelta del 2015 ha deciso di creare una struttura per i giovani ciclisti. Si chiamerà “Fabio Aru Academy” e l’obiettivo è quello di trovare altri talenti nella Sardegna che siano al livello di ciò che è stato il Cavaliere dei Quattro Mori. Le sue parole: “Tutto parte da un sogno. Il mio è quello di vedere nuovamente unciclistaai massimi livelli di questo sport. La Fabio Aru Academy è nata per supportare ogni suo ragazzo in questo percorso”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Aru (@fabioaru1) Foto: Lapresse