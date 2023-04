Ciclismo | Giulio Ciccone positivo al Covid | a rischio il Giro d’Italia

(Di lunedì 24 aprile 2023)è risultatoal-19 in seguito a un test effettuato oggi a causa di lievi sintomi. Il ciclista abruzzese, come ha reso noto la Trek-Segafredo, “osserverà un periodo di riposo mentre il nostro staff medico monitorerà le sue condizioni. La partecipazione dialè ora in stand-by, da decidere dopo aver valutato il suo recupero e aver ottenuto un testnegativo. Una decisione definitiva verrà presa negli ultimi giorni prima dell’inizio della gara”. La sua partecipazione al, dunque, è ora messa a. SportFace.

La partecipazione dial Giro d'Italia è ora in stand - by, da decidere dopo aver valutato il suo recupero e aver ottenuto un test Covid negativo. Una decisione definitiva verrà presa negli ...'Dopo essersi svegliato con sintomi lievi - scrive la Trek Segafredo -ha effettuato un test ed è risultato positivo. Ora osserverà un periodo di riposo mentre il nostro staff medico ...Doveva essere lo scontro tra la "meglio gioventù" delmondiale, ma la Liegi resta ... L'Italia del pedale resta fuori anche dai primi dieci: 13°posto conCiccone. A tener alto l'onore ...

Ciclismo: Giulio Ciccone positivo al Covid, verrà valutato per il Giro Rete8

Giro d'Italia a rischio per Giulio Ciccone. Il corridore della Trek-Segafredo è risultato positivo al Covid in un test effettuato all'indomani della Liegi-Bastogne-Liegi, conclusa al 13/o posto. (ANSA ...Miglior italiano alla Liegi 2023 (13esimo posto), il corridore della Trek è stato subito messo a riposo come prevede il protocollo. La partecipazione alla Corsa Rosa è in forte dubbio ...