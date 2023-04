Ci vedo doppio | le 15 serie tv in cui una star ha interpretato due gemelli

(Di lunedì 24 aprile 2023) Dalle Phoebe e Ursula di Lisa Kudrow in Friends, passando per Ewan McGregor e Mark Ruffalo nelle loro rispettive mini, fino alla più recente Rachel Weitz in Inseparabili su Prime Video, ripercorriamo le 15tv in cui unasola hadue. Si tratta di un'operazione sempre più frequente tanto al cinema quanto in tv, anche perché mette doppiamente alla prova un interprete. Ovvero quando unasola si trova ad interpretare due, spesso diversi tra loro anche fisicamente anche se omozigoti. Di esempi al cinema ne abbiamo tanti - dal classico Genitori in trappola con le gemelle interpretate da una giovanissima Lindsay Lohan fino all'acclamato Legend con Tom Hardy, senza dimenticare il poco apprezzato Leonardo Di Caprio ne La maschera ...

In sintesi, secondo me il Ftse Mib ha intrapeso la via della correzione e lodirezionarsi ...35/4,36 euro e di caratterizzante sul grafico c'è questo top e il bellissimominimo in area 3,3/...Ne sono davvero molto entusiasta e nonl'ora di sapere che cosa ne penserà il pubblico". ... Ilcognome per ora lo uso solo sui social". Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccate qui.Una volta io e Eli dovevamo eseguire uncambré, piegando il busto all'indietro. 'Ocio alla ... Va avanti Eli, c'è un piccolo gradino, io non lo, inciampo. Per non cadere d'istinto mi ...

Ci vedo doppio: le 15 serie tv in cui una star ha interpretato due ... Movieplayer

Agente speciale in una nuova serie tv, l'attrice divide la vita (e il cuore, vedi al capitolo Nick Jonas) tra Bollywood e Hollywood. Ed è felice di poter passare dalla «quiete» americana alle atmosfer ...