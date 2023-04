Chiara Ferragni in vacanza a Roma | la carbonara disgusta i follower | “Non si può vedere | è un insulto”

(Di lunedì 24 aprile 2023)in, ladi nuovo nel mirino deiquesta volta per un piatto di: reduce da unacon il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria, l’influencer, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae davanti a una delle pietanze più simboliche della Capitale. Ai fan dell’imprenditrice digitale, però, non è sfuggito ciò che conteneva il piatto: la, infatti, anziché essere cremosa si presentava più che altro come una sorta di frittata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

Valentinaa Los Angeles in (misteriosa) compagnia: la sorella diè insieme al nuovo amore Valentinae il messaggio misterioso in aereo: 'Senza trucco e felice'. ...Ha scaturito un po' di polemiche una recente foto disu Instagram davanti al suo armadio. Oltre al viso sorridente della nota imprenditrice, si vedono tantissime borse di lusso . ...E tra le italiane Ovviamente,è sempre un punto di riferimento per tante follower. Ed ecco, allora, che non è passato inosservato il coordinato a uncinetto che ha mostrato su ...

Una delle grafiche della discussa campagna del Ministero del Turismo si ispira a una foto di Chiara Ferragni. L'imprenditrice ha ironizzato sul fatto a modo suo.Storie di valige perse, di aerei perduti e di ritardi ne è pieno il web, luogo prediletto degli influencer per sfogare la propria frustrazione trovando supporto nei loro beniamini. Ma se alcuni scelgo ...