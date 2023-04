Chiara Ferragni | Fedez e la nuova casa | ' Perché non hanno preso una villa?' Esplode la polemica

(Di lunedì 24 aprile 2023) Working progress per ladei Ferragnez .condivide su Instagram le immagini esclusive dellain costruzione . Sia nelle stories che come post sul suo profilo, l'...

Working progress per la nuova casa dei Ferragnez .condivide su Instagram le immagini esclusive della nuova casa in costruzione . Sia nelle stories che come post sul suo profilo, l'imprenditrice digitale ha deliziato i milioni di fan ...Nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 aprile,ha condiviso con i suoi milioni di follower (proprio di recente ha superato quota 29 milioni) nuove immagini in esclusiva della grande casa con la quale, molto presto, andrà a vivere ...non è nuova a polemiche e commenti sul suo aspetto fisico, sul suo lavoro e sulla sua persona in generale. Perciò, non sorprende che la foto postata dall'influencer della sua versione ...

Chiara Ferragni, ecco la nuova casa: la scala a chiocciola, il camino e la vista su Milano Corriere della Sera

Baby Vittoria imita Chiara Ferragni: le “ruba” la borsa e gioca a fare la modella Chi ha firmato la borsa che Vittoria ha “rubato” a Chiara Ferragni… Leggi ...Checking on the new house, tradotto: controllo la nuova casa. Così recita il sintetico post su Instagram di Chiara Ferragni per documentare l’avanzamento lavori nel superattico dove la famiglia Ferrag ...