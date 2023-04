Chiara Ferragni e la foto a 15 anni | ' Volevo assomigliare a Christina Aguilera ma il risultato non è stato quello sperato'

(Di lunedì 24 aprile 2023)ha posul proprio profilo Instagram unache la ritrae in vacanza ai Caraibi , in particolare in Repubblica Dominicana , e la didascalia recita: 'Questadi me a 15...

Una famiglia allargata, che a breve si trasferirà in un nuovo appartamento nel quartiere CityLife di Milano, proprio dove hanno acquistato anchee Fedez. GUARDA ANCHE Tutti i video di ...ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che la ritrae in vacanza ai Caraibi , in particolare in Repubblica Dominicana , e la didascalia recita: 'Questa foto di me a 15 anni ...ha pubblicato uno scatto pescato direttamente dall'album dei ricordi: l'imprenditrice digitale si lasciata trasportare, condividendo un momento che sa di tuffo nel passato . Appena ...

Chiara Ferragni fa un salto nel passato, ha trovato una foto dei suoi 15 anni e la pubblica. In pochi minuti ovviamente un oceano di commenti, come l’oceano che è alle sue spalle. Chiara Ferragni era ...Beatrice Valli è mamma per la quarta volta. Lo annuncia sui social la stessa influencer, condividendo una serie di scatti che mostrano per la prima volta la bambina nata dalla relazione con Marco Fant ...