Chiara Ferragni e la foto 15enne | “Volevo assomigliare a Christina Aguilera ma il risultato non è stato quello sperato”

e Fedez, voli su aerei di linea e viaggi in treno: la svolta ecologica dopo le critiche Dennis Fantina, ex vincitore di Amici oggi fa il barista (ed è irriconoscibile): 'Dopo il ...Una famiglia allargata, che a breve si trasferirà in un nuovo appartamento nel quartiere CityLife di Milano, proprio dove hanno acquistato anchee Fedez. GUARDA ANCHE Tutti i video di ...ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che la ritrae in vacanza ai Caraibi , in particolare in Repubblica Dominicana , e la didascalia recita: 'Questa foto di me a 15 anni ...

Un salto nel passato per Chiara Ferragni che ha mostrato una foto di quanto era adolescente. Lo scatto virale ha generato non pochi commenti.L'ironia, i meme, le analisi, le critiche e i retroscena sulla campagna Open to Meraviglia, la campagna di promozione turistica di cui grande protagonista è una bizzarra Venere del Botticelli in versi ...