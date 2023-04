Chiara Ferragni | Clarissa Marchese mostra il figlio e sbuca il commento dal passato | «Ipocrita» Cosa è successo

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 24 aprile 2023)è finita al centro delle polemiche. Il motivo sarebbe legato a unche l'ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato sotto un post condiviso daun po' di tempo fa. Stiamo parlando, infatti, del 2018 ossia quando è nato il primogenito dei Ferragnez, Leone. Ma andiamo con ordine.è diventata mamma bis lo scorso venerdì 21 aprile. L'ex tronista ha condiviso un video su Instagram in cui ha presentato ai follower il piccolo Christian. Nonostante il neonato non è statoto in viso, il web non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio.attaccata sui social Il web non dimentica Il web non dimentica e il ...