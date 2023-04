Chiara Ferragni 15enne | bandana e treccine come Christina Aguilera

(Di lunedì 24 aprile 2023)condivide su Instagram uno scatto che la ritrae nel pieno dell’adolescenza: abbronzata e sempre attenta ai trend del momento, regala ai follower una vecchia immagine in cui,, voleva assomigliare ae, con grande autoironia, racconta i retroscena di quel periodo. “Questa foto di me a 15 anni mentre cerco di assomigliare a, mi fa morire dal ridere”, commenta l’influencer sotto la didascalia del post scattato durante una vacanza ai Caraibi. L’imprenditrice digitale, allora giovanissima, viene immortalata mentre indossa unarosa, un bikini di Topolino e, al posto del caschetto biondo con cui la conosciamo oggi, porta i capelli raccolti in tante piccole, la tipica ...

all'immagine della donna un po' Barbie e un po', 'ma meno famosa' come hanno ironizzato i comici Luca e Paolo, anche se la Venere dipinta da Sandro Botticelli nel XIV secolo non ha ...Lui ora farà una trasmissione in tv ma a chi gli offre una fortuna per raccontare la fine della sua storia con la sorellina direplica secco: "Mi sono stati offerti molti soldi ma ...I leggings pantajazz diLeggings pantajazz di: come abbinarli, in uno dei suoi scatti social, ha mostrato un paio di leggings modello pantajazz neri che hanno fatto impazzire ...

Ascolta la versione audio dell'articolo Su Instagram Chiara Ferragni ha pubblicato alcune immagini e un video che mostrano l’avanzamento lavori nel suo nuovo attico a Milano. Visualizza questo post ...Erano un must degli anni Novanta, ma sono tornati di moda: come indossare pinze e mollettoni Le star non riescono a farne a meno.