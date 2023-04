Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est, attivato alle 9.37, per un'auto fuori strada in Via Vecchia Senese nel Comune di. Un 56enne è deceduto, vani i tentativi di rianimazione. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Nottola, l'ambulanza della Pubblica Assistenza di, Pegaso 2, ...Sei Toscana Sei Toscana informa i cittadini residenti nei comuni della provincia di Siena dove è attiva la raccolta domiciliare ( Abbadia San Salvatore , Asciano , Casole d'Elsa ,, Chiusi , Colle Val d'Elsa , Montalcino , Montepulciano , Monticiano , Pienza , Poggibonsi , Rapolano, San Gimignano , Siena , Sinalunga , Sovicille , Torrita di ...'Replica di successi per il Team kickboxing di Paternò di Consolato Sciurello: dopo l'argento del Trofeo Coni 2022 di, non è mancata una pioggia di medaglie al Campionato italiano disputato tra il 13 e il 16 aprile 2023 a Lignano Sabbiadoro. I ragazzi del Team Sciurello sono saliti più volte sul ...

Chianciano Terme, incidente stradale: 56enne muore nell’auto fuori strada Firenze Post

Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 9.37, per un’auto fuori strada in Via Vecchia Senese nel Comune di Chianciano Terme. Un 56enne è deceduto, vani i tentativi di rianimazione.Incidente mortale stamattina, 24 aprile 2023, a Chianciano Terme, in provincia di Siena. La vittima è un uomo di 56 anni ...