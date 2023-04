Chi è Wax | il cantante di Amici

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 24 aprile 2023) Wax è un dei concorrenti di2023 nella categoria canto, in squadra con Raimondo Todaro e Arisa nella fase serale del programma. All’anagrafe Matteo Lucido, ilè nato nel 2002 a Milano ed è figlio d’arte: sua madre è infatti una famosa pittrice italiana. Ha i capelli rossi ricci e gli occhi castano chiaro. Nel programma di Maria De Filippi, è conosciuto soprattutto per la sua cicatrice rossa sul viso, il carattere turbolento e l’abitudine di esibirsi a piedi scalzi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WAX (@waxiello) Wax si è avvicinato alla musica da piccolo suonando il violino, poi ha iniziato a cantare con il fratello in cameretta, come si legge nella sua biografia sul sito ufficiale del programma televisivo. Il ragazzo non ha mai nascosto di aver passato momenti complicati ...