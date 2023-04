Chi è la moglie di Giuseppe Zeno | Margareth Madè

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 24 aprile 2023)è ladidal 20 agosto del 2016 giorno in cui i due si sono sposati a Ortigia. La coppia ha avuto due figli: Angelica del 2017 e Beatrice del 2020. Come il marito anchefa l’attrice e inoltre ha un passato importante nel campo della moda.è nata a Paternò il 22 giugno del 1982 e deve i suoi tratti orientaleggianti alle origini di sua mamma che è egiziana. In realtàè un nome d’arte visto che di cognome Maccarrone e questo termine viene associato, sia in Italia che all’estero, a un tipo di pasta. L’artista inizia la sua carriera quando aveva appena quindici anni, facendo la modella. Nel 2000 infatti lavince il concorso New Model Today promosso dalla Why Not Model Angency ...