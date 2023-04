Chi è Gianluca Paul Seung | lo “sciamano” che ha ucciso a mazzate la psichiatra Capovani all’ospedale di Pisa

(Di lunedì 24 aprile 2023) Alle 23,40 del 23 luglio è stata dichiarata la morte cerebrale di Barbara, ladell’ospedale Santa Chiara diaggredita da un suo paziente. Lui si chiamae ha 35 anni ed è di Viareggio. Nei suoi confronti gli inquirenti sollevano l’accusa di omicidio premeditato. L’uomo si trovava in cura presso il Servizio psichiatrico diagnosi e cura dinel 2019. L’uomo nutriva forti rancori nei confronti della dottoressa, che lo aveva avuto in cura in quell’anno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori avrebbe tentato l’agguato già dal giorno precedente manon c’era. La notte scorsa la polizia si è recata presso la sua abitazione per eseguire una perquisizione. L’uomo si è barricato dentro. È scattata ...

Paul Seung ha padre di origine cinese e madre napoletana. Si è trasferito da giovane in Toscana. Non ha completato gli studi superiori. Ha quattro processi in corso ed è stato accusato di

