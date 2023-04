Chi è Beatrice Valli | età | altezza | figli | marito | matrimonio e Instagram

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 24 aprile 2023)è nata a Bologna il 14 novembre 1995, sotto il segno zodiacale dello scorpione. È alta 170 cm ed il suo profiloufficiale è @è cresciuta in una famiglia di donne, con sua madre e le sue sorelle Eleonora e Ludovica (quest'ultima anch'essa volto di Uomini e Donne). I suoi genitori, infatti, si sono separati quandoaveva solo 6 anni, pertanto è cresciuta senza una presenza maschile fissa in casa, e si è sempre occupata della casa e delle sue sorelle. Carriera di: da Uomini e Donne a Back To Schoolè un'influencer. Ha esordito in televisione partecipando nel 2014 al popolare programma targato ...