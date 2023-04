Chi è Alessandro Ricci | tutto sull' astro nascente della Chirurgia implantare

Leggi su iltempo

(Di lunedì 24 aprile 2023)è un Medico Odontoiatra nato il 5 Agosto del 1983 nella provincia fiorentina. Con un'altezza di 1,82 metri, capelli castani e occhi verdi,è del segno zodiacale del Leone, con una indole da vero lottatore. E' noto per aver fondato AUREA, il primo centro completamente dedicato all' Implantologia dentale avanzata dove convergono ed operano tra i migliori Chirurghi e Implantologi d'Italia. Grazie ai risultati ottenuti e alla sua passione per la ricerca scientifica,ha raggiunto un grande successo nel mondo dell'Odontoiatria, diventando un veroe uno dei medici under 40 più influenti. Nato da famiglia di umili ...