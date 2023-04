Chelsea su Onana | l' Inter vuole Vicario

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il portiere nerazzurro Andrépotrebbe già lasciare l'al termine di questa stagione. Sul portiere ex Ajax ci sarebbero le sirene inglesi del. Come riportano la Gazzetta dello Sport e Sport Mediaset, dovrebbero incontrarsi i dirigenti dei Blues ed i dirigenti nerazzurri per parlare del futuro del portiere nato in Camerun. In caso di cessione da parte dell'...

Il portiere nerazzurro Andrépotrebbe già lasciare l'Inter al termine di questa stagione. Sul portiere ex Ajax ci sarebbero le sirene inglesi del. Come riportano la Gazzetta dello Sport e Sport Mediaset, dovrebbero ...... che interesserebbe ae Manchester United. A proposito, in caso di cessione di Dumfries e ...potrebbe essere ceduto: contatti per Vicario In Premier League potrebbe essere anche il futuro ...... il nome diè tra i primi candidati a realizzare una plusvalenza realmente appetibile per le casse nerazzurre. Specialmente se, oltremanica, si concretizzasse l'interesse die ...

GdS - Onana, aumenta il pressing del Chelsea: incontro imminente a Milano. L'Inter punta Vicario Fcinternews.it

I nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati sul fronte Onana e lavorano già all’acquisto del loro futuro numero uno. Per farlo, si è approfittato proprio del match di ieri. L’accaduto Una volt ...Ieri Dario Baccin, dirigente dell’Inter, e Guglielmo Vicario hanno avuto un breve incontro prima di Empoli-Inter. Questa mattina La Gazzetta dello Sport torna sull’episodio facendo il punto in chiave ...