Chelsea | Pochettino in pole per la panchina | superati Luis Enrique e Nagelsmann

(Di lunedì 24 aprile 2023) Mauricioè il favorito per diventare l’allenatore del. Secondo Marca, notizia rilanciata anche dai media inglesi, l’ex allenatore di Paris Saint-Germain e Tottenham sembra aver scavalcato gli altri candidati per ladei blues. Anche, Vincent Kompany e Juliansono stati accostati al, ma al momento sarebbero in ritardo nelle gerarchie di Todd Boehly. L’idea del presidente – scrive il quotidiano – è di aspettare fino all’estate per prendere una decisione definitiva sul suo prossimo allenatore. Tuttavia, ci sono diversi consiglieri che pressano affinché la decisione venga presa il prima possibile. SportFace.

