Chelsea | Pochettino è in pole position per la panchina

(Di lunedì 24 aprile 2023) Mauricioè inper ladel: superate le candidature di Luis Enrique e Nagelsmann Mauricioè il più vicino alladel. Secondo quanto riportato da Marca, il tecnico ex PSG e Tottenham avrebbe superato le candidature di Luis Enrique e Nagelsmann. La decisione finale sarà presa in estate, ma molto collaboratori di Todd Boehly sono propensi a prendere questa decisione il prima possibile.

