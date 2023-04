“Che Tempo Che fa” torna nel 2024? Le parole di Fazio

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il conduttore ha confermato il futuro del programma Ogni anno ci si domanda se “CheChe Fa” torni o meno la stagione televisiva successiva. La conferma questa volta è arrivata dal padrone di casa e conduttore Fabio. Nella serata di ieri il conduttore Rai, da anni al timone del talk attualmente in onda su Rai 3 è stato protagonista di una battuta. Una dichiarazione lapidaria che dà indicazioni per il futuro. Durante la seconda parte del programma, Il Tavolo, con tanti ospiti, tra cui il figlio di Mina, Massimiliano Pani, si è parlato delle sigle intonate in carriera dall’artista.così si è lasciato andare a una battuta:“Non è che potrebbe fare per noi una sigla la prossima stagione? – poi ha aggiunto – La prossima stagione ci sarà sicuramente“.sarebbe quindi convinto che anche la prossima ...