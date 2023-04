Che cos’è Blue Dot Network | la stella Michelin dei progetti infrastrutturali 

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 aprile 2023) In occasione del suo tour nell’Indo Pacifico con una tappa a Karuizawa, in Giappone, per la riunione con i colleghi ministri degli Esteri del G7, James Cleverly ha annunciato l’adesione del Regno Unito aDot, un meccanismo lanciato nel 2019 da Stati Uniti, Giappone e Australia per promuovere standard elevati negli investimenti pubblico-privati infrastrutturali nel mondo, anche nei Paesi in via di sviluppo. Tradotto: per fronteggiare l’espansionismo cinese. “Il divario tra le esigenze infrastrutturali e i finanziamenti è in aumento e secondo le previsioni raggiungerà i 15.000 miliardi di dollari entro il 2040”, ha spiegato il Foreign Office prima della partenza del segretario Cleverly. “Questa iniziativa punta a ridurre questo divario, promuovendo investimenti di qualità suin tutto il mondo che necessitano ...