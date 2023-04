‘Chaos e Cosmos’ | in mostra le opere creative di D’Alessio e Gargiulo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il Chaos era per la mitologia greca una divinità, capace di generare, costituito da un insieme di disordine e disarmonia, come si legge nella Teogonia di Esiodo. Da esso nacquero diverse divinità e la terra che divenne poi la madre di ogni cosa: il Cosmo, l’Ordine, l’Equilibrio. Da questo Chaos informe per prima si auto generò Gea, poi Tartaro giù nelle profondità ed Eros che tutto unisce con passione. Dal loro unirsi, fondersi e generare vita, attraverso i propri elementi, nascerà e prospererà man mano l’Olimpo classico, governato da Zeus e le altre divinità più note, le creature mitologiche, gli eroi, gli uomini e la storia. Dal Chaos, dunque, nasce l’ordine il Cosmos e dal Chaos dove tutto è dissolto, viene generata la linea, la forma. Ecco perché, dalla riflessione comune di tutto ciò, un orafo Dario, che realizza gioielli articolati e unici e un pittore ...