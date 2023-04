Champions League | Inter-Milan | da mercoledì in vendita i biglietti per la gara di ritorno

(Di lunedì 24 aprile 2023) Prenderà il via26 aprile, con la prima fase riservata agli abbonati, ladeiper la semifinale diditra. Laandrà in scena martedì 16 maggio alle ore 21:00. La società nerazzurra ha reso noti tutti i dettagli attraverso i propri canali ufficiali, per una cheavverrà esclusivamente sul sito ufficiale.it in tutte le fasi. QUI TUTTI I DETTAGLI SportFace.

Per i tifosi nerazzurri è ora di prendere il calendario in mano e segnare con un cerchio rosso tutte le date utili: il tempismo sarà fondamentale se si vorrà vedere Inter - Milan didal vivo al Giuseppe Meazza. Sono infatti ufficiali tutte le fasi di vendita dei biglietti per la semifinale di ritorno di, con la prima che comincerà mercoledì dagli ...PAROLE - "Quella col Lecce è stata una vittoria importante per rimanere attaccati al nostro obiettivo, la. Credo che ogni ...Per i nerazzurri poi c'è sempre sullo sfondo l' Euroderb y con il Milan che viaggia su due binari: quelli dellacon le semifinali pronte ad accendere i riflettori sul capoluogo ...

La doppia sfida di Champions League tra Milan e Inter si avvicina: dopo 20 lunghi anni le due squadre di Milano si incontreranno nuovamente in una ...La doppietta di Empoli rilancia Lukaku per il finale di stagione: sette partite per la rincorsa Champions (in più ci sono le coppe) ...