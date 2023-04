(Di lunedì 24 aprile 2023) Nelle prossime ore sarà reso noto l’di, ritorno delle semifinali di Coppa Italia (mercoledì ore 21). L’ex direttore di gara, da Pressing Serie A su Italia 1, trova un solo nome possibile. LA SCELTA PER FORZA – Grazianoanticipa le designazioni perdi Coppa Italia: «Io credo che ci sia solo unper questa partita. Ha direttoil 6 novembre: Daniele Doveri èper questo tipo di partita. È unmolto esperto, molto rispettato dai calciatori e abituato a queste partite. Io manderei Massimiliano Irrati al VAR e Paolo Valeri all’AVAR: questa è la coppia migliore». RIGORE O NO? – ...

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Graziano, ex arbitro: "Le immagini a nostra disposizione sono quelle che ha a disposizione il VAR. La mia spiegazione da ex arbitro " che non ha mai vissuto il VAR " è che ci sia sudditanza psicologica:...Graziano, ex arbitro, commenta ai microfoni di Mediaset la designazione arbitrale di Napoli - Milan: "Quella di Marciniak non è una designazione criticabile. Prova che tra l'altro la designazione di ...la lista dei 32 candidati al Consiglio Comunale: Arnaldo Ippoliti; Daniele Ballanti; ... Andrea Bugari; Gabriele Babbini; Teodoro Buontempo; Catiuscia Caporaletti; Giulia; Giada Cutugno; ...

Cesari: «Ecco l’unico arbitro deputato per Inter-Juventus di coppa!» Inter-News.it

- non si sente parlare di un eventuale secondo centro di raccolta differenziata in zona nord oltre quello esistente in via Fontanella (estremo sud della città); - non si sente parlare di iniziative di ...Cesari: 'Marciniak La sua presenza un peso per la sala VAR. Errore evidente su Lozano!' Di seguito ecco le dichiarazioni del noto ex arbitro italiano: 'Le immagini a nostra disposizione sono quelle c ...