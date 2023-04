Cerignola | scontro auto-scooter | morto ventenne Decesso in ospedale

(Di lunedì 24 aprile 2023) Per cause da dettagliare l’impatto nei pressi di un’area di servizio ieri sera. In via Tratturello regio di Bovino lofra un’ed unofinito poi contro un palo. A causa dello schianto il conducente del motorino, 20 anni, ha riportato lesioni gravissime e, trasportato all’di, èpoco dopo il ricovero. Carabinieri al lavoro per dettagliare cause e dinamica, anche tramite immagini di videosorveglianza. L'articolo in proviene da Noi Notizie..

Con un solo successo nelle ultime 5 gare ufficiali i campani arrivano a questo...lotta è a tre per il terzo posto con Picerno - Pescara gara clou ma in corsa c'è anche l'Audaceche ......attorno alle ore 19 di domenica 16 aprile lungo la cosiddetta strada comunale 'Vecchia' a ... che sono deceduti sul colpo a causa del violentocontro il traliccio dell'elettricità. Chi ...Sono terzi, a +1 dal Foggia e a +3 dalla coppia formata da Picerno e Audace, con 59 punti ...che in caso di successo potrebbe raggiungere gli abruzzesi e avere il vantaggio dello...

Gravissimo incidente stradale a Cerignola: centauro 20enne muore nello schianto con una utilitaria FoggiaToday

Per cause da dettagliare l’impatto nei pressi di un’area di servizio ieri sera. In via Tratturello regio di Bovino lo scontro fra un’auto ed uno scooter finito poi contro un palo. A causa dello schian ...L'impatto è avvenuto tra le 21 e le 22, in via Tratturello Regio di Bovino, nei pressi dell'uscita di un'area di servizio. Nulla da fare per il giovane: è deceduto all'arrivo in ospedale ...