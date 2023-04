Cercasi Angeli per Pordenonelegge 2023

Leggi su udine20

(Di lunedì 24 aprile 2023) Sono uno dei pilastri delle giornate del festival: gli “” da sempre affiancano la macchina organizzativa della Festa del libro con gli Autori, promossa dalla Fondazione.it, per curare gli aspetti operativi della manifestazione e fare in modo che pubblico e autori possano dedicarsi con serenità agli incontri. Sono una solare schiera gialla e nera di 200 elementi circa tra quanti, con le ali ormai robuste dall’esperienza, sono diventati punti di riferimento per i più giovani, e quanti, nuovi, spiccano i loro primi voli. Ed è proprio a questi ultimi che è rivolta la richiesta di candidatura che si aprirà martedì 2 maggio: ragazzi e ragazze tra i 16 e i 25 anni, compiuti e non superati, che potranno dare un contributo importante alla riuscita della 24^ edizione di.it, in ...