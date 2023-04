Cavallo imbizzarrito semina il panico per strada e travolge le auto

Incidente per un 50 enne che è caduta daed è stato scalciato rimanendo ferito nell'accaduto. L'animale si èper qualcosa che lo ha fatto sussultare facendo perdere l'equilibrio al cavallerizzo. Un uomo, che avrebbe ...Cade dae viene scalciato: l'animale si èper qualcosa che lo ha fatto sussultare facendo perdere l'equilibrio al cavallerizzo. Un uomo, che avrebbe circa 50 anni, è rimasto ferito in ...Torre Annunziata,lungo la bretella: un ferito L'animale avrebbe danneggiato varie automobili: cocchiere inseguito dalla Guardia di Finanza La corsa dell'animale è terminata all'...

Palermo, cavallo imbizzarrito alla Cala: incidente e tre persone in ospedale Giornale di Sicilia

PALERMO – Un cavallo imbizzarrito ha seminato il panico alla Cala di Palermo. L’animale, che trainava una carrozza con a bordo alcuni turisti, è riuscito a staccarsi dalla carrozza e ha danneggiato tr ...Paura alla Cala, a Palermo, per un cavallo che improvvisamente è imbizzarito mentre stava trasportando in una carrozza alcuni turisti ...