Cattaneo | «Prima dichiararsi gay era rivoluzionario | oggi si lotta solo per la pensione di reversibilità»

(Di lunedì 24 aprile 2023) La Repubblica intervista Ivan. Racconta la sua carriera e com’era da bambino. «Ho sempre avuto un temperamento artistico, omosessualità compresa, il che mi ha creato problemi in famiglia. I miei erano delle brave persone, ma pensi la Bergamasca negli anni Sessanta. Papà era contadino e tassista nel paese, Pianico, accanto all’Iseo. Era stato prigioniero degli inglesi a El Alamein, aveva sempre in bocca le parole “Montgomery” e “Rommel”. Mamma sì, era modernissima, non ebbe problemi ad accettare il mio orientamento sessuale, ma fece l’errore di parlarne al medico di famiglia, che mi spedì per un anno alla neurodeliri di Bergamo. Nessun trauma, ai tempi non c’erano neanche le parole per definire certi sentimenti».fece coming out a fine anni Settanta. Ne trasse dei danni? «Ma no, anzi anche della pubblicità. Ai tempi ...